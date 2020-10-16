Ветеранів команди "Динамо" Київ" відзначили державними нагородами [ Редактировать ]
За вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня
- БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
- БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
- ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
- МАЛЮТУ Володимира Ігоровича - лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ"
- МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня
- КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
- ОНИЩЕНКА Володимира Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
- РЕШКА Стефана Михайловича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
- ФОМЕНКА Михайла Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
- ДАМІНА Олександра Миколайовича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
- КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року
- МАСЛОВА Віктора Борисовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року
- ОШЕМКОВА Михайла Олеговича - оператора футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1970-1980 роках
- СЛОБОДЯНА Петра Петровича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року
- ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.
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