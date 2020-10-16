За вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича, постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня

БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

МАЛЮТУ Володимира Ігоровича - лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ"

МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

ОНИЩЕНКА Володимира Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

РЕШКА Стефана Михайловича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

ФОМЕНКА Михайла Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня