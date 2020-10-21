Киеву нужна программа модернизации устаревшего жилого фонда, и она начнется после выборов. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время инспекции жилых домов города.

"Программа капитального ремонта устаревшего жилого фонда – это то, что необходимо разработать уже сейчас. Это не быстрый проект, но он необходим, поскольку в устаревшем жилом фонде живут 400 тысяч киевлян", – заявил Александр Попов.

По словам политика, ускорить решение вопроса можно, если использовать опыт европейских стран, которые реализовали подобные программы.

"В этот проект необходимо заложить и полный капитальный ремонт старого жилого фонда, и замену устаревших коммуникаций. Также мы предусмотрим средства на замену асфальта на междомовом пространстве и модернизацию освещения. Наша программа сможет дать новую жизнь целым районам и сделать их комфортными и безопасными", - подытожил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также план действий Александра Попова предусматривает решение о том, что оплату обслуживания придомовых территорий должен взять на себя вместо жителей Киева городской бюджет, что позволит снизить квартплату на 20-25%.