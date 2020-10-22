Більше семи тисяч: в Україні новий COVID-рекорд [ Редактировать ]
Маємо оновлену інформацію щодо поширення Ковіду в Україні. Попередньої доби медики підтвердили 7 тисяч 53 нових інфікування, про кількість загиблих поки що не повідомляють.
Загалом з початку спалаху пандемії - вірус підхопили понад 322 тисячі українців.
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