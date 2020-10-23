На Прикарпатті коронавірус масово косить медиків. У Коломийській інфекційній лікарні вірус підхопили майже всі медики. Яка причина спалаху і хто лікував пацієнтів? Розкажуть мої колеги.

Масово хворіти працівники Коломийської інфекційної лікарні почали минулого тижня. Із семи лікарів - занедужали відразу п'ятеро і одна медсестра. Медики кажуть: засобами захисту вони повністю забезпечені й постійно ними користувалися.

Любов Стефанів, лікар-інфекціоніст, завідувачка відділення Коломийської районної інфекційної лікарні:

Хто перший захворів, один лікар захворів перший, але ми не можемо сказати конкретно де саме відбулося зараження. Всі ми люди, всі ходимо і в магазин, і в аптеку, і на базар, всюди спілкуємось.

Наразі в медзакладі тільки двох лікарів оминув вірус - педіатра та інфекціоніста. Любові Стефанів, крім пацієнтів, яких на той час у закладі було понад двадцять, довелося лікувати ще і своїх колег. Каже: всіх тяжкохворих перевели в центральну районну лікарню. З рештою допомагав молодший медперсонал.

Любов Стефанів, лікар-інфекціоніст, завідувачка відділення Коломийської районної інфекційної лікарні:

Встигати треба, бо альтернативи не було. - Ви хоч додому ходили? - Ходила трошки додому. Звичайно це вище понаднормово, але слава богу важких не було. Нікого я не скерувала на апарат штучного дихання, і йдуть всі на виздоровлення на разі.

Наразі всі медики поступово одужують. Сьогодні двох виписали, а в понеділок вони повернуться до роботи. Тож у закладі запевняють, ситуація, контрольована. Ця інфекційна - одна із двох лікарень у Коломиї, яка приймає хворих на ковід. Пацієнтів сюди приймають лише з позитивним ПЛР-тестом. Із підозрою везуть до центральної районної.

У Коломийській центральній районній лікарні справжній спалах ковіду серед працівників був кілька місяців тому. Тоді вірус підхопили майже три десятка медиків. Десятеро хворіють і досі. У всіх стан середньої важкості.

Ковідне відділення в лікарні нині практично повністю заповнене.

Андрій Кошкін, генеральний директор КНП "Коломийська центральна районна лікарня":

Якщо у нас було два тижня тому приблизно 50 пацієнтів на відділення, то зараз сто. В два рази. Ми всі приходимо на роботу, всі, всі застерігаємось. Кожен лікар, кожна медсестра, саніторочка вона до любого пацієнта який поступає в стаціонар відносяться як до потенційного зараженого ковідною інфекцією.

Випадки зараження коронавірусом серед медиків досі фіксують щодня. На початок жовтня в області їх було майже тисяча двісті. Дванадцять з яких померли. Загалом в Україні від початку епідемії ковід виявили в двадцяти тисяч восьмисот вісімдесяти медиків. У МОЗі кажуть: система може взагалі не витримати навантаження, якщо інфікованих буде більше ніж 12 тисяч за добу.