У п’ятницю, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" кандидат у мери Полтави від "Партії простих людей" Сергій Каплін звернувся до влади.

"Я спілкуюсь з великою кількістю лікарів. Є одне прохання. Можете не дискримінувати тих лікарів, тих медиків, які працюють з коронавірусом, і які з ним начебто не працюють? Тому що сьогодні є начебто стійка позиція, що сьогодні всі без виключення медики працюють з коронавірусом. Рівень тестування дуже низький, ми не знаємо всіх масштабів захворювання в Україні. Ми не знаємо масштаби проблеми. І можна зробити так, щоб це 300% збільшення зарплати отримали всі лікарі", - зазначив депутат.

"Друге. Зробіть, будь ласка, кампанію у лікарнях, щоб не брали більше поборів у людей. Адже передбачено, що 35 тисяч гривень на кожного хворого на коронавірус є сьогодні у бюджеті. Але продовжується практика, коли медики говорять пацієнтам, що треба щось купити. Зробіть кампанію, щоб люди могли звертатись і казати, що "в мене попросили антибіотик, в мене попросили шприц, т.д.", - додав він.

Крім того, Сергій Каплін підкреслив, що "сьогодні в Полтаві є 109 мікрорайон, там сьогодні 6000 тисяч людей залишились без тепла і вони завтра будуть у вас в лікарні". "Ви маєте це розуміти. Нехай губернатор області поставить на місце керівника водоканалу, який не дає гарячу воду всьому мікрорайону з політичних міркувань", - додав депутат.

Нагадаємо, що під час політичного ток-шоу депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що говорити про українську вакцину від коронавірусу ще рано.