В Азовском море "взлетел на воздух" танкер [ Редактировать ]
В акватории Азовского моря произошел мощный взрыв на российском танкере. Об этом сообщает ТАСС.
Судно "Генерал Ази Асланов" следовало в Ростов-на-Дону без груза на борту под флагом РФ.
Отмечается, что в результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски людей. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или огневые работы. Также происшествие могло произойти из-за паров нефтепродуктов в грузовом отсеке.
Ранее мы писали, что У берегов ОАЭ горел нефтяной танкер. Танкер на якоре стоит у берегов ОАЭ с 2018 года и не используется для перевозки грузов.
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