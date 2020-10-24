В акватории Азовского моря произошел мощный взрыв на российском танкере. Об этом сообщает ТАСС.

Судно "Генерал Ази Асланов" следовало в Ростов-на-Дону без груза на борту под флагом РФ.

Отмечается, что в результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом. Сейчас ведутся поиски людей. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или огневые работы. Также происшествие могло произойти из-за паров нефтепродуктов в грузовом отсеке.

Ранее мы писали, что У берегов ОАЭ горел нефтяной танкер. Танкер на якоре стоит у берегов ОАЭ с 2018 года и не используется для перевозки грузов.