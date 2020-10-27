На Луганщині СБУ затримала бойовика так званої "ЛНР", який перебував у розшуку за підозрою в участі в терористичній організації. Зловмисника схопили на лінії бойового зіткнення неподалік села Трьохізбенка. За інформацією слідчих, бойовик приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року.

З 2015 року брав участь у бойових діях проти українських військових. Затриманому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.