На Луганщині СБУ затримала бойовика-терориста [ Редактировать ]
На Луганщині СБУ затримала бойовика так званої "ЛНР", який перебував у розшуку за підозрою в участі в терористичній організації. Зловмисника схопили на лінії бойового зіткнення неподалік села Трьохізбенка. За інформацією слідчих, бойовик приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року.
З 2015 року брав участь у бойових діях проти українських військових. Затриманому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
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