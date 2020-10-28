Біля Водяного та Пісків противник вів вогонь з гранатометів [ Редактировать ]
Два обстріли з боку російських найманців було на Донбасі минулої доби. З гранатомета окупанти стріляли поблизу Водяного на маріупольському напрямку та по Пісках неподалік Донецька.
Українські оборонці вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили - у війську без втрат.
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