Про провокації з боку бойовиків йдеться і в звіті ОБСЄ. Зокрема, минулої доби спостерігачі місії зафіксували 23 порушення режиму припинення вогню, більшість із яких сталися на непідконтрольній Україні території Донеччини. У штабі ООС запевнили: ситуацію на фронті армійці повністю контролюють. Репортаж із передової - Геннадія Вівденка.

Цей грізний кулемет ДШК великого калібру в усіх військових підрозділах називають ласкавим жіночим ім'ям - "Дашка". Боєць перевіряє готовність зброї. Не зважаючи на вже майже тримісячну тишу на фронті.

В окопній війні, яка триває на Донбасі, цей кулемет найкращий помічник від піхотних атак ворога. Микола згадує, як використовував його ще до встановлення тиші.

Микола, військовслужбовець 24-механізованої бригади їм. короля Данила Галицького:

Ще до перемир'я було декілька тих черг трошки по горбу бігали. Стріляли по нас - дали адекватну відповідь після такого калібру заспокоюються дуже швидко.

Поки що бійці тут на дебальцевському напрямку провели так зване маскування території. Як тут її звично називають "зеленка", тобто дерева та кущі перестають бути захистом від ворожого спостереження.

Поки триває тиша бійці розвішують ось такі сітки. Осінь бере своє. Листя падає, тому треба маскуватися.

"Хотабич", військовслужбовець 24-механізованої бригади їм. короля Данила Галицького:

Периодично по ночам слышим по ночам взрывы, копают новые окопы, блиндажи, укрепляют рубежи обороны. Видим четко их перемещения - это перемещение всегда фиксируется, о любых перемещениях сообщаем своему непосредственному руководству, а информация потом по цепочке идет дальше.

Порушення фіксують, про них доповідається вищому керівництву та спостерігачам ОБСЄ. Окопні роботи противника - кричуще порушення мирних домовленостей.

"Хотабич", військовослужбовець 24-механізованої бригади їм. короля Данила Галицького:

Если бы не было тишины, мы бы не давали им эту возможность. Но в связи с тем, что объявлено массовое перемирие. Назовем это так. То, естественно, мы люди военные - мы исполняем приказ.

Микола пішов на війну 2016 року. Вчився у інституті лісогосподарства. Тоді не закінчив навчання. Однак цього року поновився. І планує закінчити виш поки триває затишшя. Однак рідну прославлену в боях "королівську"механізовану бригаду полишати не планує.