Великобритания поддержала создание Крымской платформы [ Редактировать ]
Великобритания заявила о готовности присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма. Посол Мелинда Симмонс заявила, что страна поддерживает суверенитет Украины.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Симмонc поддержала концепцию Крымской платформы, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.
Ранее Кулеба предложил Британии присоединиться к Крымской платформе.
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