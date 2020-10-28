Уже цього тижня з суботи на неділю світ святкуватиме Хелловін. Зазвичай, найпопулярніший одяг на це дійство - костюм відьми. Та чи знаємо ми достатньо про тих, чий образ приміряємо. Про історію чаклунок і цілий музей про них - далі у сюжеті.

Так у Данії, оживляють темний період історії країни. Музей "Полювання на відьом" проливає світло на те, як страх перед магією призвів до переслідувань у Європі в 16-17 століттях. Хоча сьогоднішні датські діти з радістю перевбираються у відьом та чаклунів на Хеллоуїн, на той час жителі були дуже релігійними та забобонними.

Луїза Хауберг Ліндгаард, історик музею "Полювання на відьом":

Музей стосується переслідувань так званих відьом, які відбувалися між 1450 і 1750 роками, коли 100 000 людей по всій Європі звинуватили в чаклунстві, і половину з них спалили. У Данії - таких була тисяча, і це досить багато, враховуючи скільки людей тут проживало.

Розташований музей у будинку колишнього мисливця на чаклунок у містечку Рібе. Саме це місто протягом 400 років називали відьомським. Колись люди думали, що в Рібе навчають чаклунству. Це місто також відоме найбільшою кількістю судів над відьмами.

Тоді все, що завгодно, могло стати приводом аби жінку оголосили чаклункою - від легковажного зауваження до надзвичайної вроди. Також під підозрою були старенькі, що самотньо та бідно жили на краю міста. Та під суд із обвинуваченнями у чаклунстві віддавали не тільки жінок.

Луїза Хауберг Ліндгаард, історик музею "Полювання на відьом":

Як у Данії, так і в решті країн Європи, кожен четвертий засуджений за магію був чоловік.

Музей відкрився наприкінці червня. І протягом першого місяця його відвідали понад 10 000 людей.

Матільда, відвідувачка музею "Полювання на відьом":

Дуже цікаво чути про ці речі. Це те, що сталося не лише тут, у Данії, але й у багатьох інших країнах.

Тут виставляють амулети, ляльки, інструменти для тортур та анімовані реконструкції судів над відьмами.