Датський музей розповідає туристам про полювання на відьом [ Редактировать ]
Уже цього тижня з суботи на неділю світ святкуватиме Хелловін. Зазвичай, найпопулярніший одяг на це дійство - костюм відьми. Та чи знаємо ми достатньо про тих, чий образ приміряємо. Про історію чаклунок і цілий музей про них - далі у сюжеті.
Так у Данії, оживляють темний період історії країни. Музей "Полювання на відьом" проливає світло на те, як страх перед магією призвів до переслідувань у Європі в 16-17 століттях. Хоча сьогоднішні датські діти з радістю перевбираються у відьом та чаклунів на Хеллоуїн, на той час жителі були дуже релігійними та забобонними.
Луїза Хауберг Ліндгаард, історик музею "Полювання на відьом":
Музей стосується переслідувань так званих відьом, які відбувалися між 1450 і 1750 роками, коли 100 000 людей по всій Європі звинуватили в чаклунстві, і половину з них спалили. У Данії - таких була тисяча, і це досить багато, враховуючи скільки людей тут проживало.
Розташований музей у будинку колишнього мисливця на чаклунок у містечку Рібе. Саме це місто протягом 400 років називали відьомським. Колись люди думали, що в Рібе навчають чаклунству. Це місто також відоме найбільшою кількістю судів над відьмами.
Тоді все, що завгодно, могло стати приводом аби жінку оголосили чаклункою - від легковажного зауваження до надзвичайної вроди. Також під підозрою були старенькі, що самотньо та бідно жили на краю міста. Та під суд із обвинуваченнями у чаклунстві віддавали не тільки жінок.
Луїза Хауберг Ліндгаард, історик музею "Полювання на відьом":
Як у Данії, так і в решті країн Європи, кожен четвертий засуджений за магію був чоловік.
Музей відкрився наприкінці червня. І протягом першого місяця його відвідали понад 10 000 людей.
Матільда, відвідувачка музею "Полювання на відьом":
Дуже цікаво чути про ці речі. Це те, що сталося не лише тут, у Данії, але й у багатьох інших країнах.
Тут виставляють амулети, ляльки, інструменти для тортур та анімовані реконструкції судів над відьмами.
по теме
Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло привітав українців зі святом Покрови Святої Богородиці
Святкове Богослужіння на честь Покрови провели в основному храмі Києво-Печерської Лаври - очолив службу намісник Митрополит Павло
В Одесі за підтримки Сергія Ківалова відкрився храм Іоанна Богослова при Міжнародній академічній школі
Новий храм Святого апостола Іоанна Богослова прикрашають для святкування - завтра тут уперше відзначатимуть свято Покрова Богоматері
Весілля на Покрову: як вдало вийти заміж
За народною традицією, на Покрову починається період сватань і весільний сезон - як вдало вийти заміж, та якими обрядами наші пращури привертали щастя у молоду сім'ю
У релігійних кварталах Ізраїлю спалахнув актикарантинний бунт
Справжній бій між мешканцями і поліцією - ортодокси не хочуть дотримуватися карантину, поліція намагається змусити їх це зробити