У Черкасах через нестачу ліжок для тяжких хворих на Ковід розгортають "інфекційний шпиталь". Це викликало обурення і в містян, і в медиків. Адже його планують відкрити на базі одного з пологових будинків. Там уже припинили приймати породіль та проводити операції.

У приймальному відділенні другого пологового завжди було людно, а тепер - порожньо. Пані Людмила заступила на зміну сьогодні зранку і останніми новинами приголомшена. Відучора профільний департамент Черкаської міськради заборонив лікарні приймати нових пацієнтів. А їх зранку було чимало, каже акушер.

Людмила Михайлідів, акушер приймального відділення пологового будинку №2:

Приходили сьогодні жінки вагітні, одна була тут, потім її забрали в відділення на другий поверх повели і там на другий були ще, на другому поверсі тоже були жінки.

До понеділка чотири відділення пологового мають виписати всіх пацієнток або перевести в Центр матері та дитини. А це в іншому кінці міста. І пацієнти, і персонал таке розпорядження чиновників сприйняли негативно. Адже тут обслуговуються жителі чи не найбільшого мікрорайону Черкас.

Наталія Шиян, пацієнтка пологового будинку №2:

Я хочу сказати аби не закрили, дуже хороше приміщення, дуже хороші умови

Два чотириповерхових крила пологового вже від понеділка мають готувати до роботи інфекційного шпиталю для тяжко хворих COVID-19 пацієнтів на 150 ліжок.

Всі палати невиношування, всі палати реабілітації - все буде зачинено. Ех і нам би такий свєт в кінці тунеля оптимістичний.

У департаменті пообіцяли, що перепрофілювання не зачепить поліклініки та жіночої консультації. Персоналу ж пологового, а це майже 200 людей, чиновники запропонували залишитися працювати в шпиталі, адже рук катастрофічно бракує. Завідувач гінекології дивується, як його підлеглі зможуть надати фахову допомогу пацієнтам із запаленням легень.

Сергій Цимбаліст, в. о. завідувача відділення гінекологічних хворих Черкаського пологового будинку №2:

Акушерсько-гінекологічна служба це дуже вузькопрофільний напрямок. І надати якісну допомогу цим людям, які будуть потребувати спеціальних знань, спеціальних навиків працювання з спеціальним обладнанням, ми не надамо, ми не маємо зробити так, щоб пацієнту було гірше.

У департаменті заспокоюють: на вулиці персонал не залишать - робота для них знайдеться і в головному корпусі Центру матері та дитини. Питання перепрофілювання на COVID-19 шпиталь уже вирішене, пояснює директор департаменту.

Приміщення другого пологового найбільше відповідають потребам, тут є власна киснева станція та навіть кільцева транспортна розв'язка у дворі для швидких. Тим паче в чотирьох наявних COVID-19 відділеннях міських лікарень місць уже немає.

Всеволод Кульчиковський, директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради:

Ну от, наприклад, виникла потреба госпіталізувати за день 30 чоловік і ми в цей день починаємо вирішувати цю проблему, не складна відповідь на запитання, що буде з цими 30 людьми, якщо ми почнемо вирішувати проблему в цей день.

Час підготуватися ще є, кажуть чиновники, але небагато. На найближчі тижні медики прогнозують стрімке зростання рівня захворюваності.