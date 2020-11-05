В Варшаве открылся временный госпиталь для больных с COVID-19 на Национальном стадионе. Об этом сообщает "Польское радио".

Во временное медучреждение доставили первого пациента. Такого рода больницы откроют и в других городах страны.

Мы постоянно размышляем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь государственный бюджет будет потрачен на помощь гражданам.

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