В Варшаве стадион превратился в коронавирусный госпиталь [ Редактировать ]
В Варшаве открылся временный госпиталь для больных с COVID-19 на Национальном стадионе. Об этом сообщает "Польское радио".
Во временное медучреждение доставили первого пациента. Такого рода больницы откроют и в других городах страны.
Мы постоянно размышляем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь государственный бюджет будет потрачен на помощь гражданам.
Читайте также, ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе. За два дня в европейском регионе зафиксируют миллион случаев заражения вирусом.
по теме
Тяжелобольных везут в другие районы
Это на 6,8 тыс. больше, чем в сентябре
О негативной статистике сообщил Минздрав
Туда был доставлен первый пациент с коронавирусом
Європейські країни посилюють карантин. Польща від суботи запроваджує частковий локдаун. Закривають непродовольчі крамниці та заклади культури, школярів та студентів відправляють на дистанційне навчання.