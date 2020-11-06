Ящик мандаринов пустили с молотка за миллион [ Редактировать ]
На центральном оптовом рынке Токио ящик мандаринов сорта сацума продали за миллион йен. Об этом сообщает CNN.
Фрукты вырастили в префектуре Эхиме на юге страны. Они созревают под тремя солнцами – тем, что в небе, солнечным светом, отраженным от моря и отраженным светом от каменных стен террасных полей.
Отмечается, что стоимость данного сорта составляет около восьми тысяч йен. Нынешняя рекордная цена обусловлена началом сезона по сбору мандаринов в Стране Восходящего Солнца.
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