Украинский фермер вырастил чудо-фрукт (фото) [ Редактировать ]
В Одесской области, в селе Шевченково, фермер Дмитрий Евдокимов, выращивает удивительный фрукт, под названием конектакотум или как его называют в нгароде - шарафуга. Фотографию удивительного плода опубликовали в Telegram канал "Одесса как она есть".
Как утверждает сам фермер, он решил посадить саженец удивительного дерева, которое представляет собой гибрид персика, абрикоса и сливы. Известно, что шарафуга - самый необычный из всех гибридов и в последнее время пользуется все большей популярностью.
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Сорт дерева отличается морозостойкостью, ранним плодоношением и необычным вкусом плодов. А внешне дерево похоже на обычную сливу - с такими же листьями и шипами. Форму и размер плоды унаследовали от абрикоса, а косточка имеет своеобразный рисунок от персика, хотя с легкостью отделяется от мякоти.
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Вкус плодов зависит от зрелости. Недозрелые экземпляры напоминают сливовый вкус, а зрелые - абрикосовый, мякоть сладкая или кисловатая, сочная и приятная.
Напомним, ранее специалисты раскрыли опасность винограда.
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