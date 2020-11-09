Багатотисячні протести прокотилися і Грузією. У столиці Тбілісі силовики застосували водомети. Мітингарі пікетували будівлю ЦВК і акція переросла у сутички з поліцією. У центрі портового Батумі облаштували наметове містечко.

Люди обурені результатами парламентських виборів. Вимагали повторного голосування і звільнення з посади очільниці Центрвиборчкому. Влада такі вимоги назвала абсурдними.

Вибори в Грузії відбулися 31 жовтня. Перемогу виборола керівна партія "Грузинська мрія". Ще сім партій здобули близько третини мандатів на всіх. Волевиявлення вони назвали сфальсифікованим.

Никанор Меліа, протестувальник: