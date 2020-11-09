У Тбілісі розігнали водометами прихильників опозиції [ Редактировать ]
Багатотисячні протести прокотилися і Грузією. У столиці Тбілісі силовики застосували водомети. Мітингарі пікетували будівлю ЦВК і акція переросла у сутички з поліцією. У центрі портового Батумі облаштували наметове містечко.
Люди обурені результатами парламентських виборів. Вимагали повторного голосування і звільнення з посади очільниці Центрвиборчкому. Влада такі вимоги назвала абсурдними.
Вибори в Грузії відбулися 31 жовтня. Перемогу виборола керівна партія "Грузинська мрія". Ще сім партій здобули близько третини мандатів на всіх. Волевиявлення вони назвали сфальсифікованим.
Никанор Меліа, протестувальник:
Це не опозиція тут воює. Це грузинський народ, який прагне вільних виборів. Він бореться за свободу. Проти олігархів, які захопили владу. Але наша горда нація ніколи не програє.
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На протесты вышли около 40 тысяч человек
Ще до початку недільної акції протесту в Мінськ стягнули військову та спецтехніку. Оточили центральні площі міста. Нагадаю, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів