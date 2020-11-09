А загальна ковідна статистика останньої доби - це більш як вісім із половиною тисяч нових випадків. По регіонах у лідерах уже традиційно - столиця, Харківська, Запорізька, Житомирська та Київська області.

Померли - 115 людей. А видужали понад дві тисячі. Загалом зараз коронавірусом інфіковано понад чверть мільйона українців. І наша країна вже кілька днів поспіль на десятому місці у світі за кількістю заражень.