Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
А загальна ковідна статистика останньої доби - це більш як вісім із половиною тисяч нових випадків. По регіонах у лідерах уже традиційно - столиця, Харківська, Запорізька, Житомирська та Київська області.
Померли - 115 людей. А видужали понад дві тисячі. Загалом зараз коронавірусом інфіковано понад чверть мільйона українців. І наша країна вже кілька днів поспіль на десятому місці у світі за кількістю заражень.
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