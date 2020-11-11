Колумбійці влаштували парад квітів [ Редактировать ]
Традиційний парад квітів влаштували поблизу колумбійського міста Медельїн. Ця гірська місцевість здавна славиться родючим ґрунтом і вправними садівниками. Квіткові фестивалі тут проводять ще з середини минулого століття.
Раніше майстри демонстрували рослини, які вдалося виростити. Нині ж хизуються барвистими квітковими композиціями. Цьогоріч чимало з них прикрасили гаслами на підтримку потерпілих від епідемії.
Кармен Сесілія Лондоно, учасниця конкурсу:
З квітами треба працювати з любов'ю. Саме це світле почуття підтримувало нас, навіть коли довкола вирувала епідемія. Нині багато чого змінилося, але ми так само хочемо дарувати людям енергію, тепло і красу.
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