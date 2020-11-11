Традиційний парад квітів влаштували поблизу колумбійського міста Медельїн. Ця гірська місцевість здавна славиться родючим ґрунтом і вправними садівниками. Квіткові фестивалі тут проводять ще з середини минулого століття.

Раніше майстри демонстрували рослини, які вдалося виростити. Нині ж хизуються барвистими квітковими композиціями. Цьогоріч чимало з них прикрасили гаслами на підтримку потерпілих від епідемії.

Кармен Сесілія Лондоно, учасниця конкурсу: