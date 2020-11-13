Канадскому актеру, музыканту Райану Гослингу исполнилось 40 лет. По такому случаю "Подробности" сделали подборку из пяти лучших фильмом актера, а также прдлагаем вспомнить самые яркие роли в карьере актера - от просто хорошей до лучшей.

Стоит отметить, что еще будучи ребенком, Райан посмотрел "Дика Трейси" и захотел стать актером. Сестра Мэнди поощряла его выступления перед публикой – так, они дуэтом пели на местных свадьбах и имели успех. Уже в 12 лет Гослинг прошел прослушивание в "Клуб Микки Мауса" и получил двухлетний контракт в телешоу, где выступал бок о бок с будущими знаменитостями – Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком.

Ключевые работы актера Райана Гослинга:

"Фанатик" (2001)

"Полу-Нельсон" (2006)

"Ларс и настоящая девушка" (2007)

"Ла-Ла Лэнд" (2016)

"Бегущий по лезвию 2049" (2017)

Стоит отметить, что в наградном списке актера уже есть "Золотой глобус", две номинации на "Оскар", две премии "Спутник" и премия Национального совета кинокритиков США.

Важно, что карьера Райана Гослинга пошла вверх после противоречивой роли в фильме "Фанатик", который зрители увидели в 2001 году. Известный тем, что предпочитает сниматься лишь в сложных фильмах, которые несут в себе глубокий смысл, в дальнейшем Гослинг сыграл эмоционально ранимого и одинокого подростка в картине "Закон бойни", циничного хищника в киноленте "Отсчет убийств". Женской аудитории актер полюбился благодаря роли в романтической драме "Дневник памяти".

Как ранее сообщалось, Дэвид Финчер будет снимать для Netflix.

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