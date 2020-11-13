В пятницу, 13 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат и кандидат в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал, как повлияет локдаун "выходного дня" на жизнь украинцев.

"Когда говорится о том, что при весеннем локдауне мы к чему-то готовились, мы абсолютно ни к чему не готовились! Мы действительно вместе всей фракцией разработали тот закон. Когда разные чиновники говорят о разных датах карантина, это говорит о том, что в одной голове, когда много мнений - это признак шизофрении. Это ненормально", - отметил депутат.

Также он сказал: "Если говорить об отношении к локдауну, то я думаю, что очень ярко это видно по всей стране. Небольшой секрет: есть два метода менеджмента (метод кнута и пряника). Для того, чтобы заставить что-то делать, нужно людям либо что-то дать, либо испугать. Люди уже не боятся. Власть абсолютно слаба. С другой стороны, чтобы людей заставлять платить штрафы и не работать, надо это компенсировать. А компенсировать тоже никто не собирается. Появляется ситуация безвластия, когда говорится о том, что за два дня карантина выходного дня вы прервете цепочку, там же 14 дней инкубационный период!".

Николай Скорик обеспокоился и заведениями, которые не будут работать в карантин по выходным.

"Мы просто положим эти заведения, потому что выходные дни - самая большая касса, но решения проблемы никакого не будет. Наверное нужно было бы в тот период, когда рассказывали нам, что к чему-то готовится... В Китае за неделю построили госпиталь на 1000 человек. Посмотрите в каких условиях лежат эти люди! С точки зрения зарплат, только сейчас отдельные медицинские работники начинают получать эти доплаты", - добавил он.

Политик также подчеркнул: "Я за эти выборы прошел всю Одессу и люди настолько в ужасе от всего происходящего. Главная проблема - несоответствие и несправедливость происходящего. Потому что они прекрасно понимают, что сейчас закроются рестораны..."

"Для одних они будут закрыты, а для других работать, потому что они близко к власти. И это признак того, почему люди не хотят верить и подчиняться", - заключил депутат.