Старинное озеро "выдало" средневековый секрет [ Редактировать ]
На дне озера Асвяя в Литве нашли останки средневекового воина. Об этом сообщает Irt.it.
Части скелета находились под слоем грязи и песка на глубине девяти метров во время подводного исследования старого развалившегося Дубингяйского моста.
Отмечается, что невероятная находка датируется 16 веком. Рядом с останками обнаружили личные вещи, меч, кожаные ботинки и два ножа. Части поступили на исследование в медицинского факультета Вильнюсского университета, а вещи отправили в музей.
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