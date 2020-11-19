На дне озера Асвяя в Литве нашли останки средневекового воина. Об этом сообщает Irt.it.

Части скелета находились под слоем грязи и песка на глубине девяти метров во время подводного исследования старого развалившегося Дубингяйского моста.

Отмечается, что невероятная находка датируется 16 веком. Рядом с останками обнаружили личные вещи, меч, кожаные ботинки и два ножа. Части поступили на исследование в медицинского факультета Вильнюсского университета, а вещи отправили в музей.

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