Україна веде перемови з міжнародною організацією COVAX щодо постачання вакцин проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я, сироватку надаватимуть кількома траншами. Перший - майже мільйон 200 тисяч доз. Насамперед, провакцинують медиків.

Усього COVAX планує надати Україні близько 8 млн. доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завдяки цьому безкоштовно щепитимуть до 20% українців.