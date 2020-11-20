Україна домовляється про постачання вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
Україна веде перемови з міжнародною організацією COVAX щодо постачання вакцин проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я, сироватку надаватимуть кількома траншами. Перший - майже мільйон 200 тисяч доз. Насамперед, провакцинують медиків.
Усього COVAX планує надати Україні близько 8 млн. доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завдяки цьому безкоштовно щепитимуть до 20% українців.
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