Наталия Орейро оголилась для откровенного видео [ Редактировать ]
Уругвайская актриса, певица и дизайнер - Наталия Орейро, которая получила мировую известность благодаря главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел", удивила поклонников очень смелым образом, продемонстрировав идеальную фигуру снявшись в боди. Наталия Орейро поделилась окровенным видео в Instagram.
На видео звезда позировала в тигровом боди с V-образным вырезом и кружевных ботфортах на шпильке.
"От жизни без соцсетей до изображения из себя красотки... всего один шаг и пропасть", – написала Орейро под видео.
Стоит отметить, что звезде 43 года и она в великолепной форме.
В ответ на смелое видео Наталия получила бурную реакцию поклонников, которые засыпали ее лайками и комплиментами.
Напомним, ранее Настя Каменских шокировала фанатов снимком в белье.
Читайте также, Леся Никитюк ошеломила глубоким декольте.
по теме
Райану Гослингу исполнилось 40 лет
Надя Дорофеева опубликовала сексуальное фото в нижнем белье
Надя Дорофеева заявила о старте сольной карьеры
Балерина также рассказала, как возникла идея создания своего бренда
54-летняя Синди Кроуфорд, легенда мировой индустрии моды, показала в Instagram новое фото, сделанное на тренировке