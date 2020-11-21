Уругвайская актриса, певица и дизайнер - Наталия Орейро, которая получила мировую известность благодаря главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел", удивила поклонников очень смелым образом, продемонстрировав идеальную фигуру снявшись в боди. Наталия Орейро поделилась окровенным видео в Instagram.

На видео звезда позировала в тигровом боди с V-образным вырезом и кружевных ботфортах на шпильке.

"От жизни без соцсетей до изображения из себя красотки... всего один шаг и пропасть", – написала Орейро под видео.

Стоит отметить, что звезде 43 года и она в великолепной форме.

В ответ на смелое видео Наталия получила бурную реакцию поклонников, которые засыпали ее лайками и комплиментами.

Напомним, ранее Настя Каменских шокировала фанатов снимком в белье.

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