В Мелитополе мужчина "забрал" часть улицы и превратил в свой двор [ Редактировать ]
В Мелитополе житель ул. Ивана Франк расширил свой двор за счет улицы. Для этого он построил бетонный забор, прихватив муниципальную землю. Об этом сообщает ria-m.tv.
Как выяснилось, на указанной территории проходят высоковольтные линии электропередач, в случае возникновения аварийной ситуации, это может повлечь угрозу жизни и здоровью людей.
На рассмотрение исполнительного комитета Мелитопольского городского совета будет вынесен вопрос о демонтаже малой архитектурной формы коммунальными службами города, поскольку мужчина, привлеченный к ответственности, не демонтировали забор самостоятельно и не начал оформлять разрешительные документы на него.
На последнем заседании административной комиссии нарушителя правил благоустройства города оштрафовали по максимуму – ему придется заплатить 1360 грн.
Ранее мы писали о том, как житель Мелитополя креативно отомстил автомобилям.
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