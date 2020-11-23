В Мелитополе житель ул. Ивана Франк расширил свой двор за счет улицы. Для этого он построил бетонный забор, прихватив муниципальную землю. Об этом сообщает ria-m.tv.

Как выяснилось, на указанной территории проходят высоковольтные линии электропередач, в случае возникновения аварийной ситуации, это может повлечь угрозу жизни и здоровью людей.

На рассмотрение исполнительного комитета Мелитопольского городского совета будет вынесен вопрос о демонтаже малой архитектурной формы коммунальными службами города, поскольку мужчина, привлеченный к ответственности, не демонтировали забор самостоятельно и не начал оформлять разрешительные документы на него.

На последнем заседании административной комиссии нарушителя правил благоустройства города оштрафовали по максимуму – ему придется заплатить 1360 грн.

Ранее мы писали о том, как житель Мелитополя креативно отомстил автомобилям.