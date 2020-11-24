Капітуляція у Білому домі. Дональд Трамп дозволив своїм чиновникам передавати справи команді Байдена. Чи означає це, що він передумав судитися? І яке відношення має до України майбутній Держсекретар США?

"Робіть, що необхідно", - таку команду Дональд Трамп дав підлеглим, і по суті, це зелене світло щоб почати передавати документи, владу і повноваження людям новообраного президента, Джо Байдена. До цього розпорядження першої особи чиновники гальмували цей процес, а отже - перехідна команда Байдена не могла ані фінансування, ані доступ до паперів чи навіть перепустки отримати.

Від сьогодні всі високі кабінети у міністерствах і відомствах відкриті для тих, хто прийде в них після інавгурації нового глави держави. У демократів заявили: терміново починають зустрічі, щоб зрозуміти стан справ в країні і проконтролювати, як чиновники Трампа здають справи. Рішення чинного президента сприйняли як капітуляцію і "підтвердження очевидної перемоги Байдена". Утім, сам Трамп несподівано об 11-й ночі - розмістив твітт, у якому зазначив: мовляв, все одно не здається.

Яке відношення... це має до продовження наших різних судових справ, що стосуються того, що запам'ятається як найбільш корумповані вибори в історії американської політики? Ми рухаємося на повній швидкості.

Давши таким чином зрозуміти, що він не припинить судитися.

Попри це Байден обирає нових топ-чиновників. І найбільш цікава людина - новий Держсекретар США, Ентоні Блінкен. Цікавий факт - він має двох малюків і стане першим керівником Держдепу, хто ділитиме час між роботою і дітьми. А ще, його дідусь - з Києва, і я знайшов в американських архівах цікаві подробиці щодо цього.

Коли у 1904 році біля Елліс Айленду у Нью-Йорку пришвартувався черговий теплохід із емігрантами, з трапу зійшов і 25 річний Меір Блінкен, який полишив Київ у пошуках кращої долі. У штатах він став письменником і описував бідне єврейське життя, але його сини Алан і Дональд закінчили найпрестижніші ВИШі Америки і стали дипломатами.

Онук Тоні, який народився вже після смерті діда, продовжив дипломатичну династію. У сім'ї, звісно ж, українською не говорили, - це була традиційна єврейська родина, де ще пам'ятали ідіш, - але зв'язок Блінкенів з Україною новий держсекретар підкреслював і сам, у інтерв'ю.

Ентоні працює з Байденом пів життя - ще з часів його роботи у Конгресі, - і є одним з найближчих радників нового президента, із яким має теплі дружні стосунки. Він був серед організаторів цієї виборчої кампанії і формував зовнішньополітичні пріоритети.

Вочевидь, новий держсекретар жорстко налаштований щодо Москви, а ще свого часу наполягав на виділенні Україні зброї.

Блінкен відрізняється від Помпео не тільки баченням проблем мігрантів, підтримкою глобальних альянсів і НАТО. Про нього кажуть: він і за характером інший. Так і не став класичним чиновником і, наприклад, і досі грає в музичному ансамблі, який організував разом із друзями ще студентом! Хоча з кінця січня на це тепер навряд чи буде час.