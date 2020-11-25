У Пакистані влаштували вечірку для слона [ Редактировать ]
Пишну прощальну вечірку влаштували для індійського слона у Пакистані. Єдиний представник цього виду в країні переїздить до Камбоджі. Активісти домагалися цього кілька років. 35-річний самець Кааван жив у зоопарку Ісламабада в неналежних умовах. За його звільнення боролася навіть американська співачка Шер.
Цього тижня вона відвідає Ісламабад, щоб нарешті зустрітися зі своїм підопічним, поки його готуватимуть до десятигодинного перельоту до Камбоджі.
Аарон Харун Рашид, співак:
Його історія почалася у Пакистані й облетіла ввесь світ. Дякуємо пакистанським адвокатам, які допомогли нам добитися історичного судового рішення, що подарувало слонові свободу. Це неймовірно.
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