У ЄС вакцинація від коронавірусу може початися вже наприкінці грудня. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, закликавши країни готуватися до старту кампанії. Втім, яка саме вакцина надійде на європейських ринок першою поки що невідомо. Про фаворитів гонки і про препарати, які ЄС наразі купувати не збирається, - розкаже Тетяна Логунова.

Спільний продукт американської компанії Pfizer та німецької Biontech. І, найімовірніше, саме той препарат, який вже у грудні надійде на європейський ринок. Його розробники одними з перших заявили про успішність клінічних випробувань вакцини, вже почали процес реєстрації у США і готуються до аналогічної процедури в ЄС.

Угур Шахін, керівник компанії Biontech:

Звичайно, спершу потрібно дочекатися реєстрації і отримати усі необхідні дозволи. Якщо все пройде добре, ми будемо готові поставити перші партії вакцини до США і Європи у другій половині грудня.

Вакцина від Pfizer і Biontech - це принципово новий РНК-препарат, який містить не патоген чи його фрагмент, а генетичну інформацію збудника. Іншими словами: вакцина змушує клітини людського організму продукувати вірусний білок і формувати імунітет. Її ефективність, за словами розробників, понад 90 відсотків. Побічні ефекти - мінімальні. Вартість дози - 15 з половиною євро. Принаймні, це та ціна, за якою препарат закуповує Єврокомісія. Для захисту організму необхідно зробити два щеплення - з інтервалом у кілька тижнів.

Великий мінус вакцини від Pfizer і Biontech - це особливі умови транспортування і зберігання. Препарат потребує наднизької температури - до мінус сімдесяти градусів. Тож країни ЄС вже інвестують величезні кошти у розбудову спеціальних сховищ і обладнання центрів з вакцинації.

Менш вибаглива до холоду - РНК-вакцина американської компанії Moderna, про закупівлю якої теж домовився Євросоюз. Цей препарат можна півроку зберігати про температурі мінус 20 і місяць у звичайному холодильнику. Ефективність - майже 95 відсотків, ціна від 25 доларів за дозу. Щеплення теж потрібно робити двічі. Тобто, імунізація однієї людини коштуватиме більше 50 доларів.

Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії:

Ми домовилися про укладення контракту на поставку ще однієї вакцини. Ми зможемо купити до 160 мільйонів доз препарату компанії Moderna. Клінічні дослідження засвідчують, що вона ефективна у боротьбі з коронавірусом.

Є в європейців і попередні домовленості про поставку британського препарату, розробленого Оксфордським університетом і компанією AstraZeneka. Це векторна вакцина на основі аденовірусу шимпанзе. Вона у рази дешевша за конкурентів - доза обійдеться всього у три фунти. І взагалі невибаглива до температури - перевозити і зберігати препарат можна у звичайному холодильнику. Мінус - нижча ефективність.

Ендрю Поллард, керівник групи з розробки вакцини при Оксфордському університеті:

70 відсотків - це загальна ефективність, яку показали клінічні випробування. Але слід зазначити, що ми вивчали дані при різних режимах дозування. Один дав ефективність у 90 відсотків, інший - у 62.

А от російську вакцину "Супутник-5", розробники якої теж заявляють про ефективність на рівні 95-и відсотків, ЄС закуповувати не має наміру. Натомість Угорщина заявила, що отримала від Росії зразки вакцини і планує протестувати її на безпечність і ефективність. Євросоюз в свою чергу попередив: якщо Будапешт спробує імпортувати несертифіковану в ЄС вакцину, будуть вжиті відповідні заходи.