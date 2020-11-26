Спочивай у мирі, Дієго: світ прощається із Марадоною [ Редактировать ]
В Аргентині прощаються з футбольною легендою Дієго Марадоною. Церемонія відбувається у президентському палаці, куди фанати несуть квіти, футболки та шарфи із зображенням кумира, їх залишають поруч із тілом.
Чергу аргентинці займали ще з вечора. Про життєвий шлях великого футболіста - далі в сюжеті.
Буенос-Айрес. 25 листопада, 10 вечора. Вулиці столиці Аргентини перетворюються на суцільний стадіон. Останні оплески лунають для Дієго Марадони.
Дієго, шанувальник Дієго Марадони:
Марадона - це наше життя. Сьогодні помер футбол, бо Дієго пішов. Ми спустошені, ми справді дуже спустошені.
Дієго Марадона найкращий гравець за всю історію футболу, впевнені аргентинці. Його міжнародний дебют відбувся уже в 16 років - на Чемпіонаті світу 1982.
Марія, шанувальниця Дієго Марадони:
Аргентина була відома у світі завдяки Марадоні. Він був насправді важливим. Коли Дієго грав за Аргентину, то був як посол нашої країни.
Після успішного старту Дієго запросили в "Барселону". Але найяскравіше його зірка засяяла в"Наполі". Тоді за чемпіонатом італійської Серії почав стежити весь світ, і кожен гол Марадони вважали шедевром. Люди часом виносили останні речі з дому, аби купити квиток на матч "Наполі".
Хуан, футболіст:
Ви знаєте, він уже був королем. Для багатьох людей він став Богом.
Можливо, Богом і ні. Але однією з його частин точно. Всесвітньо відомий гол Марадони рукою у ворота збірної Англії на Чемпіонаті світу 1986 так і назвали "рукою бога".
Матч зробив Аргентину чемпіоном, а Марадону - справжнім національним героєм. За свою країну Дієго зіграв 91 раз, забив 34 голи. Та привів команду на 4 чемпіонати світу.
Матео Герреро, шанувальник Дієго Марадони:
В Аргентині нам потрібно багато Дієго. Тих, які говорять, що хочуть, не знають слова "ні". Невідомо, чи буде ще один Дієго, але він нам точно потрібен.
Марадона справді не визнавав обмежень: ні в алкоголі, ні в наркотиках. Та попри його згубні звички, аргентинці започаткували культ "Святого Дієго". Створили окрему релігію із заповідями та навіть церкву. Його відданими фанами були й президенти.
Ніколас Мадуро, президент Венесуели:
Сьогодні я відчував великий сум. Давно не відчував чогось подібного. Якесь почуття сирітства. Я завжди знав, що в Аргентині в мене був справжній друг.
В Аргентині - тисячі людей прийшли до стадіону, де грала команда Марадони, а також до його будинку. Біля муралу з портретом легенди футболу облаштували справжній меморіал.
Оплесками, квітами й запаленими фаєрами вшанували пам'ять кумира і ультрас італійського "Наполі". А мер Неаполя запропонував перейменувати на честь Марадони головний стадіон міста - Сан-Паоло.
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В Аргентині прощаються з футбольною легендою Дієго Марадоною. Церемонія проходить у президентському палаці. Куди фанати несуть квіти, футболки та шарфи. Їх залишають поруч із труною кумира
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