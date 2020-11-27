Главным показателем, который позволяет начать адекватное лечение, отличив грипп от коронавируса, является уровень кислорода в крови. Об этом инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова.

Инфекционист отметила, что количество госпитализированных за сутки пациентов будет расти, ведь начался сезон гриппа. Но способствовать рациональной госпитализации может пульсоксиметрия.

"И вы никогда в жизни не отличите одного пациента от другого, а потому любой пациент с высокой температурой и различными симптомами будет вам потенциально казаться гриппом, коронавирусом или гриппом с коронавирусом. Но напоминаю всем, что из-за того, что мест в больницах не много и госпитализация должна быть рациональной, то главное при госпитализации - пульсоксиметрия, то есть уровень кислорода в крови. Если у человека этот уровень 92 - это по украинскому протоколу, то он уже должен быть госпитализирован и получать кислородную поддержку", – сказала врач.

Она отметила, что рядовые украинцы и даже некоторые врачи продолжают использовать "фуфломицины" или антибиотики, которые не лечат ни грипп, ни коронавирус, вместо того, чтобы измерить уровень кислорода в крови и начать, в случае необходимости, кислородную терапию.

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