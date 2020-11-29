Два життя ціною генератора! Моторошний випадок стався на Львівщині. У реанімації померли двоє пацієнтів на штучній вентиляції легенів, бо в закладі не було світла!

Годину медики качали кисень в легені хворих вручну. Та виявилося марно. Хто тепер понесе відповідальність за людські життя. І чому, коли країна постала перед світовим викликом пандемії - такі випадки взагалі мають місце? Христина Гашенко продовжить.

Усе сталося в цій Жовківській центральній районній лікарні. Через несправність запобіжника Львівобенерго вимкнуло напередодні в закладі світло. За інструкцією в реанімації мав би спрацювати генератор. Та останній виявився взагалі непід'єднаним до відділення. Ба більше він просто стояв у гаражі.

Понад годину медики проводили пацієнтам штучну вентиляцію легень, вручну, за допомогою мішків амбу. Та для двох хворих це стало фатальним. Вони померли від дихальної недостатності. Обох лікували від двобічної пневмонії, спричиненої коронавірусом. Як і чому таке могло статися - медики ні пари з уст.

Керівника медзакладу на робочому місці немає. Його заступник протягом дня на наші дзвінки також не відповів. Натомість говорити на камеру не побоялася звичайна санітарка. Жінка розповідає це не перший випадок, коли лікарня залишилася без світла. Утім, переконує - про знеструмлення медперсонал повідомляють заздалегідь.

Любов Іванівна, санітарка Жовківської центральної районної лікарні:

Дзвонять в прийомник, чи як там, ну і попереджають що там світла не буде. Але так щоб так довго світла не було то ніколи в нас такого немає. Стараються скоро справляти світло.

Через журналістів медики ані ногою з реанімації. Навіть до родичів хворих не виходять по ліки та їжу. Тетяна принесла передачу для свого чоловіка. Каже йому пощастило, бо не на апараті ШВЛ.

Ні не відобразилось на моєму рідному, я чула з новин з Фейсбуку. - Ну Фейсбук, а тут що казали? - Нічого не казали.

На балансі лікарні є два електрогенератори, повідомили в поліції. Один під'єднаний до пологового відділення. Другий відстоювався в гаражі. Чому тепер з'ясовують слідчі.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУ НПУ у Львівській області:

Зараз за фактом відкрито кримінальне провадження за ч 2 ст.367 це службова недбалість та за ч 2. Ст 119 вбивство через необережність.

Голова львівська ОДА вже ініціює звільнення головного лікаря Ігоря Шевціва та голови райдержадміністрації Романа Черніховського. Утім, усунути з посади медика можуть тільки депутати райради, а чиновника лише президент.