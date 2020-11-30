В ОАЕ за лічені секунди знесли чотири хмарочоси [ Редактировать ]
В Абу-Дабі за 10 секунд одночасно знесли чотири хмарочоси. Цей контрольований вибух уже вписали у Книгу рекордів Гіннеса. Висота будівель сукупно 144 поверхи.
Під знесення потрапили приміщення, які вже давно не використовували. На місці хмарочосів тепер прокладуть дорогу до порту.
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