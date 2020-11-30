В Ирландии птицы будут перекусывать в бутылках виски (фото) [ Редактировать ]
Ирландский производитель напитков виски создал для птиц кормушки, в форме своих бутылок-футляров.
Бренд решил поддержать птиц во время зимовки, а 15 евро с каждого проданного футляра будут идти в фонд Bird Life IInternational.
Виски Redbreast 12 Year Old доступно для покупки на веб-сайте Redbreast за 60 евро. Футляр с бутылки можно снять, наполнить кормом для птиц и повесить на улице. Общее количество выпущенных товаров будет равняться лишь двум тысячам экземпляров, а реализация будет производится только в одни руки.
Ранее мы писали, что шотландский виски продали за сумасшедшею сумму. Бутылка The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 млн.
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