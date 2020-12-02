На хабарі затримали керівника Державної фіскальної служби [ Редактировать ]
На хабарі у 200 тисяч доларів затримали одного з керівників Державної фіскальної служби Романа Неговєлова. Про вимагання грошей ДБР повідомив заступник директора однієї з фармацевтичних компаній.
Підприємство фігурує у справі про несплату податків. Тож Неговелов за грошову винагороду обіцяв закрити провадження. Затримали податківця під час отримання першого траншу - ста тисяч доларів.
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