СБУ викрила керівника одного з постів Київської митниці, який систематично вимагав хабарі з імпортерів. За це посадовець обіцяв не перешкоджати під час оформлення вантажів. Якщо йому відмовляли, то погрожував підвищити мито і затягувати процес.

Чиновника затримали під час отримання грошей за розмитнення промислового обладнання. Наразі перевіряють ймовірну причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Київської митниці.