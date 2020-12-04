Чиновник київської митниці погорів на хабарі [ Редактировать ]
СБУ викрила керівника одного з постів Київської митниці, який систематично вимагав хабарі з імпортерів. За це посадовець обіцяв не перешкоджати під час оформлення вантажів. Якщо йому відмовляли, то погрожував підвищити мито і затягувати процес.
Чиновника затримали під час отримання грошей за розмитнення промислового обладнання. Наразі перевіряють ймовірну причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Київської митниці.
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