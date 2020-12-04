Світлана Тихановська готується очолити Білорусь у перехідний період [ Редактировать ]
Світлана Тихановська у черговому відеоролику заявила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. Каже, її команда вже розробила концепцію нових виборів, проєкт конституційної реформи та програму економічної допомоги бідним.
На думку Тихановської, режим Лукашенка вже розвалюється. Нагадаємо, опозиційний рух у Білорусі активізувався в серпні - після президентських виборів, результати яких не визнали більшість держав, зокрема й Україна.
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Світлана Тихановська заявила про свою готовність очолити Білорусь у перехідний період. Опозиційна лідерка записала черговий відеоролик, у якому наголосила, що її команда вже розробила концепцію нових виборів
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