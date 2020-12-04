Туреччина закупила китайську вакцину проти COVID-19 [ Редактировать ]
Туреччина закупила китайську вакцину проти COVID-19. Сироватка надійде в країну вже за тиждень. Тоді й розпочнеться масове щеплення. Першими вакцинуватимуть людей з груп ризику.
Договір з китайською компанією "Сіновак Біотек" підписали на 50 мільйонів доз. Їх доправлять у Туреччину у грудні, січні та лютому.
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