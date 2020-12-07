Британський зоопарк показав маленьких мармозеток [ Редактировать ]
У британському зоопарку показали крихітне поповнення. Чарівні двійнятка мармозетки. Це найменший вид мавп на планеті. Малюки народилися у вересні і були завбільшки із кульку для пінг-понга. Нині ж підросли, зміцніли і сміливо поглядають на великий світ із-за надійної маминої спини.
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