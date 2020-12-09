У Китаї команда альпіністів збирає сміття на скелях [ Редактировать ]
Прибирання над прірвою 400 метрів у Китаї. На скелях гори Тянь-мень команда альпіністів збирає сміття. Уже 10 років Янг Фейюе разом із колегами прибирає непотріб за туристами. "Павуки", як прозвали скелелазів, щороку збирають близько п'яти тонн сміття зі скель. Навіть за не надто туристичний 2020 їм вдалося дістати з прірви дві тонни відходів.
Ян Фейюе, прибиральник на горі Тяньмень:
Сміття менше, ніж раніше. Зараз туристи поводяться трішки краще. Коли я лише починав працювати, відходів було так багато, що за раз міг назбирати десять, а то й двадцять мішків.
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Прибирання над прірвою 400 метрів у Китаї. На скелях гори Тянь-мень команда альпіністів збирає сміття. Уже 10 років Янг Фейюе разом із колегами прибирає непотріб за туристами
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