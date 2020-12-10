На Волині масово вирубують цінні породи дерев [ Редактировать ]
На Волині незаконно нарубали лісу на два з половиною мільйони гривень. Лісокради орудували у національному природному парку "Цуманська пуща" - під пилку пустили понад шість сотень дерев, серед яких і цінні породи.
У поліції кажуть: рубала приватна фірма. Вона орендувала землю лісових угідь і нищила там дерева. За це лиходіям загрожує 7 років ув'язнення.
Юрій Крошко, начальник ГУ Нацполіції у Волинській області:
Службові особи одного з підприємств національного парку "Цуманська пуща" і є лісокористувачем самовільно собі виписують лісорубочні квитки, на підставі яких здійснюють порубку лісу різних порід дерев. Вже вилучено близько 50 кубічних метрів лісодеревини. Крім цього вилучено бухгалтерську документацію, яка вказує на незаконну діяльність.
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