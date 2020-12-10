На Волині незаконно нарубали лісу на два з половиною мільйони гривень. Лісокради орудували у національному природному парку "Цуманська пуща" - під пилку пустили понад шість сотень дерев, серед яких і цінні породи.

У поліції кажуть: рубала приватна фірма. Вона орендувала землю лісових угідь і нищила там дерева. За це лиходіям загрожує 7 років ув'язнення.

Юрій Крошко, начальник ГУ Нацполіції у Волинській області: