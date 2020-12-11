У Швейцарських Альпах відкрили для туристів Льодовий собор [ Редактировать ]
У Швейцарських Альпах для туристів відкрили так званий льодовий собор - це печера всередині льодовика, понад 5 метрів заввишки, шириною близько 20 метрів. Щороку її інтер'єр змінюється, бо влітку порожнину заповнюють водою. Восени її рівень спадає, а через зниження температури все знову замерзає - щоразу по-іншому.
У Швейцарії вирішила не закривати гірськолижні курорти через пандемію, так само зробили в Австрії та Іспанії.
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