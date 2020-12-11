Через негоду в Україні знеструмлено сотні населених пунктів [ Редактировать ]
Через негоду в Україні знеструмлено майже 200 населених пунктів. Рух шляхами державного значення поновили. У столиці громадський транспорт їздить з відхиленнями від графіка.
Напередодні скасували чимало міжміських рейсів. Аеропорт Бориспіль працює зі збоями.
На півночі та в центрі опади і мороз перетворили дороги на суцільні ковзанки. Через крижаний дощ збільшилась кількість ДТП. У містах - затори. Люди не можуть вчасно дістатися на роботу.
У ДСНС закликають бути вкрай обережними і водіїв, і перехожих.
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