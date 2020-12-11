Освітяни воліють не говорити про це. Медіа забувають вже за кілька днів після будь-якого інциденту, навіть наджорсткого. В Україні не зупиняється епідемія цькування. Булінг - це дуже давня біда, хоча й нове для нас слово. Просто чим більше гаджетів у дітей, тим більше ми дізнаємось про той жах, який завжди був поруч.

Як захистити своїх дітей? Та чому до реальної відповідальності за цькування не притягують? Всі подробиці у Ірини Баглай.

Школа зробить із тебе людину:

І коли вже бракує слів. А так виховують любов до дисципліни та до Батьківщини

Обпечені ноги, стегна та руки. Друг у головній ролі аматорського відео заради "лайків".

Усі ці історії лише за один тиждень. І всі вони про одне. Про насильство.

Дівчаток садив на колінця от так? Це нормально? Хлопчиків вистоював в кабінеті і знімав штани з них.

Вже два роки в Україні діє закон про булінг. Що ж стоїть за цим словом.

Юлія Чудновець, керівниця проєкту "Стоп шкільний терор":

Системне цькування дитини, агресія направлена на те, щоб принизити дитину, викликати у неї апатію та залежність від булера.

Булінг, як той вірус, шириться світом. Експерти пояснюють: бо в суспільстві домінує насильницька модель поведінки. Статистика по Україні: восьмеро з 10 дітей стикаються з цим явищем. У трикутнику булінгу - булер, той, хто цькує, жертва та... спостерігачі. Цікаво, що в законі про булінг - покарання прописане і для них - мовчазних глядачів.

Та булінг це не сучасна хвороба. Якщо пригадати - цькували в дитинстві і мене, напевно, і вас. Тільки називали і сприймали це по-іншому.

Роман Бондаренко, юрист, ГО "Батьки SOS":

Не можна було зафіксувати, і якщо діти щось говорили, була відмазка - діти фантазують

Богдан Петренко, заступник директора українського інституту дослідження екстремізму:

Нормою було, що дитину виховує колектив, що дитина має бути частиною колективу і булінг сприймався як елемент виховання.

Та часи змінилися, а система - ні. Отже, візьмемо для розбору - ситуації в школах. Львів. Перед усім класом - учитель б'є дитину по голові. Завуч вдалася до рукоприкладства після грубої відповіді учня.

Взяла до себе потягнула і вдарила, повела до класу. А я потім, сказав чого ви сюда прийшли бо я знервувався, потім вона хотіла ще бити, я втік. Потім казала ходи сюда, я надів капішон, і вона почала бити

У Кропивницькому обійшлося без стусанів. Проте:

Где ты наработала? Покажи пальцем. Записки сидишь пишешь? Овца нечесанная, быстро работать!

Виявилося, таку манеру виховання вчителька практикувала не один рік. Адміністрація затуляла вуха.

Ельміра Небесна, мама випускниці:

Вона ж нормально не розмовляла, вона завжди обзивала, вона завжди так принижувала.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму:

Вчителі можуть стати і булерами, вони звикли діяти по старінкє. Вчитель непрерікаємий авторитет.

Юлія Чудновець, керівниця проєкту "Стоп шкільний терор":

Система освіти дуже не любить про це говорити.

Бо це удар по іміджу школи. У цих історіях учителі звільнилися. Щоправда, лише після розголосу... Два роки тому в Україні булінг визнали правопорушенням. Штраф за це - тисяча сімсот гривень. За повторне цькування 3 тисячі 400.

Роман Бондаренко, юрист ГО "Батьки SOS":

Справи доходять до суду. вони розглядаються і виносяться штрафи і на вчителів, і на батьків, процес є запущено.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму:

В рік приймається близько 300 рішень щодо цькування. За два роки було більше 500 постанов суддів, 30 відсотків перенесення або не було ознак буллінгу.

Флагман у боротьбі з булінгом - Сполучені Штати. Там і перша леді курує програми, і, якщо доведеш факт цькування, можна відсудити солідну суму. Так, колишня школярка і жертва систематичного булінгу відсудила пів мільйона доларів у шкільного округу. За "сліпоту" розплатилася адміністрація. Чому ж американці такі чутливі до цього явища? Бо відчули на собі, що таке - лють... жертв булінгу.

Німеччина. Учень однієї із мюнхенських шкіл Бен і його мама Сюзанна готуються судитися з учителем математики. Той не дозволив хлопчикові вийти в туалет.

Я не знав, що робити. Мені вже було боляче, я не витримав і сходив під себе на очах усього класу.

Томас Айтцель, адвокат:

Три тижні дитина перебувала в стресі, не виходила з дому. Дії вчителя можна трактувати як завдані тілесні ушкодження.

А це судовий процес, який кілька років тому показали майже всі німецькі телеканали. Один із учнів звинуватив свого вчителя музики в позбавленні свободи. Бо педагог не випускав його з класу після уроку і вимагав закінчити контрольну. І, начебто, ще й вдарив.

Суд зобов'язав учителя пройти тренінг із роботі з проблемними підлітками.

Філіп Парузель, учитель музики:

Я не вважаю, що програв суд. Це не поразка. Погано, що дійшло до суду, але що поробиш.

Окремої статистики щодо кількості випадків булінгу між учнями та учителями в Європі немає. Утім, кожен шостий німецький школяр зізнається, що зазнавав цькування з боку педагогів чи інших дітей. В Австрії кожен п'ятий. У Франції кожен десятий.

Дженніфер Ланг, шкільний психолог:

Слід розрізняти булінг з боку однолітків і вчителів. Коли педагог принижує дитину, знущається з неї - це не інакше, як зловживання владою.

На цькування з боку учнів та їхніх батьків скаржаться і вчителі. При чому третина - заявляє про фізичне насильство! Приміром, у школі Дортмунда кілька років тому один зі школярів спланував... убивство викладача хімії через погані оцінки. Хлопець зі спільниками виманив педагога на парковку, але той в останній момент утік.

Вольфганг Віттхов, учитель:

Вони хотіли мене вбити тут. Дискутували, чи одразу заховати тіло, чи краще спочатку повернутися до школи, щоб мати алібі.

Учня, який спланував замах, нещодавно засудили до трьох років ув'язнення.

А от як щодо ситуації, в якій нібито сам постраждалий дає згоду на... спалення. Заради "дружнього схвалення".

Вообще-то, я не хотел этого. Но они сказали, или 100 шелбанов, типа. А у Кирилла шелбаны такие, то шо вот так делает. Замахивается с кулака.

Дванадцятирічний Володя тепер в опіковому центрі - у нього 15 відсотків тіла попечені. А підпалили його блогери-друзі. І це теж булінг, каже експерт, але прихований.

Юлія Чудновець, керівниця проєкту "Стоп шкільний терор":

Крайній випадок, коли дитина заради любові колективу пішла на крайні заходи, і це, безумовно, є боулінг.

У більшості булінг-сутичок до суду не доходить, бо батьки і вчителі вважають за краще примиритися. але чи достатньо мирової угоди між дорослими? Ні. Перше правило для жертви - на місці здивувати булера реакцією.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму:

Бажано не плакати, взяти себе в руки і відреагувати так, як насильник не очікує, він тебе зачіпає, а ти йому - "привіт, дружищє".

Зупинити злочин можуть спостерігачі, для яких кривдник і розігрує цькування, аби заслужити авторитет.

Юлія Чудновець, керівниця проєкту "Стоп шкільний терор":

Якщо колектив скаже: "слухай, залиш його. це не круто те, що ти робиш. Нам взагалі не подобається і це не класно" - і цього достатньо, щоб булінг зупинився.

Та головне - батькам треба бути уважнішими до своєї дитини. Адже тривалий булінг може довести і до великих психологічних проблем, і навіть до самогубства.