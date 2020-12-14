У Великій Британії готуються до тотального подорожчання! Тож влада просить людей зберігати спокій, а власників супермаркетів... запасатися продуктами. Адже з нового року магазинні полиці можуть спорожніти. І причина - "Брекзит"!

Королівство остаточно вийде з Євросоюзу 1 січня. І часу для мирного розлучення - критично мало.

До "Брекзиту" залишається менше ніж три тижні. Це табло в прикордонному містечку відраховує останні дні Великої Британії у складі Євросоюзу. А водночас попереджає всіх далекобійників про нові правила перетину кордону. Щоправда, якими вони будуть - досі незрозуміло. Тож поки є час, перевізники поспішають зробити якомога більше рейсів до Європи, щоб завезти продукти за старими правилами.

Девід Екcвуд, британський фермер:

Так багато може змінитися у зв'язку з "Брекзитом", проблема лише в тому, що ми не знаємо, що саме. Зате точно знаємо: додасться паперової тяганини, будуть додаткові витрати, затримки в портах, але, крім цього, може з'явитися ще стільки проблем, які неможливо передбачити, що ми ризикуємо зазнати страшенних збитків.

Девід Ексвуд експортує до Європи телятину. Каже: після жорсткого "Брекзиту" не зможе конкурувати з французькими та ірландськими постачальниками м'яса. І втратить значну частину свого прибутку. Тим часом Лондон і Брюссель усе ще сподіваються досягти угоди, яка б задовольнила всі сторони.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Боюся, ми ще дуже далекі від домовленостей у деяких ключових питаннях, але надія помирає останньою. Ми не хочемо полишати стіл перемов. Хоча, найімовірніше, на нас чекає "Брекзит" без угоди.

Лондон хоче вільного доступу до внутрішнього ринку ЄС, але при цьому не збирається коритися європейським регуляторним органам. Брюссель вважає це несправедливою перевагою на тлі інших країн ЄС.

Натомість Брюссель наполягає на доступі європейських рибалок до британських вод, інакше Лондону не дозволять збувати рибну продукцію в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії:

Нас влаштовує "каркас" угоди, який ми побудували разом, але є питання щодо окремих елементів, які його підтримують, і це дуже важливі питання. Адже йдеться про справедливість та чесну конкуренцію.

У найболючіших питаннях сторони досі шукають компромісу. Але якщо прогресу не буде - першого січня Британія вийде з ЄС і водночас втратить усі європейські преференції.

Надалі торгувати доведеться на умовах Світової організації торгівлі - з додатковими тарифами та квотами.