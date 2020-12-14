Жителі Миколаївщини заплатили штраф за водія автобуса [ Редактировать ]
Скинулись - і оплатили... штраф. У Миколаєві жителі одного з віддалених мікрорайонів вирішили захистити... водія автобуса! Суд зобов'язав шофера сплатити 17 тисяч гривень - за те, що всупереч карантинним вимогам, у салоні перебувало більше пасажирів, ніж місць для сидіння.
Та люди такому покаранню обурилися: бо взяти "зайвих" пасажирів просили його самі! Адже інакше виїхати в місто просто не змогли б.
Аби потрапити на роботу на 9 ранку, пані Світлана виходить о шостій. Сісти в автобус у годину пік - місія нездійсненна.
Світлана, жителька Матвіївки:
Он проезжает мимо, он полный, не останавливается. Все места заняты. Где-то после 9 часов еще можно уехать.
Проблема з транспортом на околицях Миколаєва була завжди. А після запровадження карантинних обмежень щодо кількості пасажирів - місцевих рятують лише таксі.
Маргарита, жителька Матвіївки:
Раньше автобусы забирали с города и с Матвеевки в рабочую перевозку при 40 местах - по 120 человек. Плотненько-плотненько люди ехали, как кильки в банке.
Того холодного ранку був сильний дощ. Люди як завжди штурмували автобус, та всі охочі не вміщалися.
Катерина Ангелова, жителька Матвіївки:
Водитель у нас очень добрый этого маршрута. Люди сами упросили этого водителя с той простой причины, что на остановке оставалось много людей. 40 минут до следующего автобуса. Стоя на остановке можно получить грипп или ОРВИ.
Зайвих пасажирів побачила поліція й оштрафувала водвя на 17 тисяч гривень. Аби віддячити чоловіку за людяність, місцеві вирішили допомогти. Згуртувалися в соцмережах і за тиждень зібрали необхідну суму.
Наталія, жителька Матвіївки:
Решила поучаствовать, облегчить водителю. Все-таки сумма немаленькая. Перед Новым годом. Как пройти мимо? Не ожидала, что так быстро соберем. Но верила, что люди у нас хорошие добрые и отзывчивые.
Не очікував такого вчинку від пасажирів і сам водій. Зі сльозами на очах Сергій каже: правила справді порушив. Але не шкодує. Адже щодня бачить, як люди страждають у чергах на зупинках.
Сергій Димитров, водій:
Людям добираться. Также как и я, работают. Я с таким понятием, что я - как они. Им надо добираться на работу и домой. Я бы просто не смог оплатить этот штраф. Спасибо, благодарен.
Люди сподіваються, що після численних звернень кількість рейсів до мікрорайону збільшать. Міська влада запевняє: про проблему знає, але вирішити наразі не може.
Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради:
Треба враховувати ті реалії нашого сьогодення, з розумінням ставитися. В даній ситуації треба перетерпіти.
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