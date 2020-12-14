Скинулись - і оплатили... штраф. У Миколаєві жителі одного з віддалених мікрорайонів вирішили захистити... водія автобуса! Суд зобов'язав шофера сплатити 17 тисяч гривень - за те, що всупереч карантинним вимогам, у салоні перебувало більше пасажирів, ніж місць для сидіння.

Та люди такому покаранню обурилися: бо взяти "зайвих" пасажирів просили його самі! Адже інакше виїхати в місто просто не змогли б.

Аби потрапити на роботу на 9 ранку, пані Світлана виходить о шостій. Сісти в автобус у годину пік - місія нездійсненна.

Світлана, жителька Матвіївки:

Он проезжает мимо, он полный, не останавливается. Все места заняты. Где-то после 9 часов еще можно уехать.

Проблема з транспортом на околицях Миколаєва була завжди. А після запровадження карантинних обмежень щодо кількості пасажирів - місцевих рятують лише таксі.

Маргарита, жителька Матвіївки:

Раньше автобусы забирали с города и с Матвеевки в рабочую перевозку при 40 местах - по 120 человек. Плотненько-плотненько люди ехали, как кильки в банке.

Того холодного ранку був сильний дощ. Люди як завжди штурмували автобус, та всі охочі не вміщалися.

Катерина Ангелова, жителька Матвіївки:

Водитель у нас очень добрый этого маршрута. Люди сами упросили этого водителя с той простой причины, что на остановке оставалось много людей. 40 минут до следующего автобуса. Стоя на остановке можно получить грипп или ОРВИ.

Зайвих пасажирів побачила поліція й оштрафувала водвя на 17 тисяч гривень. Аби віддячити чоловіку за людяність, місцеві вирішили допомогти. Згуртувалися в соцмережах і за тиждень зібрали необхідну суму.

Наталія, жителька Матвіївки:

Решила поучаствовать, облегчить водителю. Все-таки сумма немаленькая. Перед Новым годом. Как пройти мимо? Не ожидала, что так быстро соберем. Но верила, что люди у нас хорошие добрые и отзывчивые.

Не очікував такого вчинку від пасажирів і сам водій. Зі сльозами на очах Сергій каже: правила справді порушив. Але не шкодує. Адже щодня бачить, як люди страждають у чергах на зупинках.

Сергій Димитров, водій:

Людям добираться. Также как и я, работают. Я с таким понятием, что я - как они. Им надо добираться на работу и домой. Я бы просто не смог оплатить этот штраф. Спасибо, благодарен.

Люди сподіваються, що після численних звернень кількість рейсів до мікрорайону збільшать. Міська влада запевняє: про проблему знає, але вирішити наразі не може.

Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради: