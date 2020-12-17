Президент Зеленський збирає координаційну раду задля розв'язання проблем ФОПів. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. До неї увійдуть представники малого бізнесу з кожного регіону і незалежні експерти.

Мітинг ФОПів у Києві триває вже три дні. Пікетувальники ночують на Майдані. У вівторок там сталися сутички. Вимоги підприємців - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів і скасування січневого локдауну.