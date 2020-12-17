Зеленський збирає раду для розв'язання проблем підприємців [ Редактировать ]
Президент Зеленський збирає координаційну раду задля розв'язання проблем ФОПів. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. До неї увійдуть представники малого бізнесу з кожного регіону і незалежні експерти.
Мітинг ФОПів у Києві триває вже три дні. Пікетувальники ночують на Майдані. У вівторок там сталися сутички. Вимоги підприємців - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів і скасування січневого локдауну.
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