Житомирские пограничники задержали в Чернобыльской зоне отчуждения троих нарушителей, которые занимались сбором рогов диких животных.

К моменту ареста, незаконные "охотники за рогами" успели набрать более 30 экземпляров различных роговых образований.

Правонарушители, которыми оказались двое украинцев и один белорус незаконно проникли на отселенные территории и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Как выяснилось, все мужчины являются жителями Киевской области, иностранец имеет право постоянно проживать на территории Украины.

Фото: Госпогранслужба

Отмечается, что в общем, пограничники изъяли у "браконьеров" рога козлов, оленей и лосей, весом в 50 килограмм. При этом, один из злоумышленников не впервые попадает в руки правоохранителей.

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Кроме того, в зоне отчуждения правоохранители задержали нелегальных грибников. В сумках у нарушителей нашли 60 килограмм запрещенки.

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