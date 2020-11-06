Во время патрулирования зоны отчуждения ЧАЭС полицейские обнаружили трое грибников с сумками с 60 килограммами грибов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве. Все они жители Киевщины и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов.

Отмечается, что по факту о нарушении требований режима радиационной безопасности возбудили уголовное дело. Штраф за нарушение предполагает от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Украине стартовал сезон грибов. Количество украинцев, которые выходят на "тихую охоту" значительно увеличилось.