В зоне отчуждения задержали нелегальных грибников [ Редактировать ]
Во время патрулирования зоны отчуждения ЧАЭС полицейские обнаружили трое грибников с сумками с 60 килограммами грибов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве. Все они жители Киевщины и незаконно проникли в запретную зону с целью сбора грибов.
Отмечается, что по факту о нарушении требований режима радиационной безопасности возбудили уголовное дело. Штраф за нарушение предполагает от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Фото: Нацполиция
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