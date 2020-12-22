І саме від кількості тестувань залежить коронавірусна статистика

І саме від кількості тестувань залежить коронавірусна статистика. На сьогодні маємо понад вісім з половиною тисяч нових заражених. Найбільше - у Києві та області. А також на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі.

Померли від COVID-19 - 232 людини. А одужало у півтора раза більше людей, ніж захворіло - 14 тисяч українців.