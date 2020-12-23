Дональд Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США

Дональд Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США. Повне помилування та пом'якшення вироків стосується двадцятьох 20 осіб. Серед них - радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос та юрист Алекс Ван Зваан - зять російського мільярдера Германа Хана.

Обох звинувачували у фальшивих свідченнях під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв'язків команди Трампа з Москвою.