Дональд Трамп помилував фігурантів розслідування про втручання Росії у вибори США [ Редактировать ]
Дональд Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США. Повне помилування та пом'якшення вироків стосується двадцятьох 20 осіб. Серед них - радник президентської кампанії Трампа 2016 року Джордж Пападопулос та юрист Алекс Ван Зваан - зять російського мільярдера Германа Хана.
Обох звинувачували у фальшивих свідченнях під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв'язків команди Трампа з Москвою.
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