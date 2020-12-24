У китайському місті Харбін розпочалися повномасштабні приготування до фестивалю снігу. Сотні робітників із місцевої річки вирізують брили льоду та вантажать їх у фури. З цих блоків неподалік зводять ціле снігове містечко: замки, мости та навіть ресторани. Усе з криги.

37-й фестиваль снігу стартує 5 січня. Відвідувачі також зможуть покататися на лижах та санях. А для найбільших екстремалів підготують крижаний басейн для купання у мерзлій воді.