У Китаї готуються до відкриття Міжнародного фестивалю льодових скульптур [ Редактировать ]
У китайському місті Харбін розпочалися повномасштабні приготування до фестивалю снігу. Сотні робітників із місцевої річки вирізують брили льоду та вантажать їх у фури. З цих блоків неподалік зводять ціле снігове містечко: замки, мости та навіть ресторани. Усе з криги.
37-й фестиваль снігу стартує 5 січня. Відвідувачі також зможуть покататися на лижах та санях. А для найбільших екстремалів підготують крижаний басейн для купання у мерзлій воді.
Щодня о 6-й ранку ми починаємо видовбувати кригу. Для цього найкраще підходить пробивач. Після цього крижані брили підіймають на конвеєр та перевозять на місце проведення фестивалю. Близько 10 000 блоків льоду доставляють щодня. Іноді працюємо понаднормово: до восьмої або дев'ятої вечора, а деколи навіть далеко за північ.
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